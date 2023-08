Ateliers d’animations pour les plus de 60 ans Salle des fêtes Burgnac, 5 septembre 2023, Burgnac.

Burgnac,Haute-Vienne

Depuis deux ans, la Mairie de Burgnac a mis en place des ateliers d’animations gratuits, à destination de toutes les personnes âgées de 60 ans et plus, organisés et animés par l’Association d’Aide aux Personnes à Domicile (ADPAD).

La reprise de ces ateliers aura lieu le Mardi 5 Septembre à 14h à la salle des fêtes de Burgnac.

Maryline, l’animatrice vous accueillera tous les mardis de 14h à 17h pour des activités variées : ateliers créatifs, activités physiques adaptées, jeux de société, ateliers floral…

Un véritable moment d’échange, de détente et de plaisir qui se clôture par une collation.

N’hésitez pas à venir découvrir ces activités qui vous permettront d’échanger et de vous distraire dans une ambiance conviviale.

Renseignements et inscriptions : Mairie de Burgnac 05.55.58.11.52 / ADPAD – Mme CIBERT 06.33.87.92.04.

2023-09-05 fin : 2023-09-05 17:00:00. .

Salle des fêtes

Burgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



For the past two years, Burgnac Town Hall has been offering free workshops for all those aged 60 and over, organized and run by the Association d’Aide aux Personnes à Domicile (ADPAD).

These workshops resume on Tuesday, September 5 at 2pm in the Burgnac village hall.

Maryline, the facilitator, will welcome you every Tuesday from 2pm to 5pm for a variety of activities: creative workshops, adapted physical activities, board games, floral workshops…

A true moment of exchange, relaxation and pleasure, ending with a snack.

Don’t hesitate to come and discover these activities, which will enable you to exchange ideas and have fun in a friendly atmosphere.

Information and registration: Burgnac Town Hall 05.55.58.11.52 / ADPAD – Mme CIBERT 06.33.87.92.04

Desde hace dos años, el Ayuntamiento de Burgnac organiza talleres gratuitos para todas las personas mayores de 60 años, organizados y dirigidos por la Association d’Aide aux Personnes à Domicile (ADPAD).

Estos talleres se reanudarán el martes 5 de septiembre a las 14.00 horas en la sala del pueblo de Burgnac.

Maryline, la animadora, le acogerá todos los martes de 14.00 a 17.00 horas para realizar diversas actividades: talleres creativos, actividades físicas adaptadas, juegos de mesa y arreglos florales.

Es un verdadero momento para compartir, relajarse y divertirse, y termina con una merienda.

No dude en venir a descubrir estas actividades, que le brindarán la oportunidad de charlar y divertirse en un ambiente agradable.

Información y reservas: Ayuntamiento de Burgnac 05.55.58.11.52 / ADPAD – Mme CIBERT 06.33.87.92.04

Seit zwei Jahren bietet das Rathaus von Burgnac kostenlose Unterhaltungsworkshops für alle Personen ab 60 Jahren an, die von der Association d’Aide aux Personnes à Domicile (ADPAD) organisiert und durchgeführt werden.

Die Wiederaufnahme dieser Workshops findet am Dienstag, den 5. September um 14 Uhr im Festsaal von Burgnac statt.

Maryline, die Betreuerin, empfängt Sie jeden Dienstag von 14 bis 17 Uhr zu verschiedenen Aktivitäten: Kreativworkshops, angepasste körperliche Aktivitäten, Gesellschaftsspiele, Blumenateliers usw.

Ein echter Moment des Austauschs, der Entspannung und des Vergnügens, der mit einem Imbiss endet.

Zögern Sie nicht, diese Aktivitäten zu entdecken, die Ihnen die Möglichkeit bieten, sich in einer geselligen Atmosphäre auszutauschen und abzulenken.

Informationen und Anmeldungen: Rathaus Burgnac 05.55.58.11.52 / ADPAD – Frau CIBERT 06.33.87.92.04

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Val de Vienne