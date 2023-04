Love Love – Les Buissonnantes Salle des fêtes, 18 novembre 2023, Buis-les-Baronnies.

Love Love c’est d’abord trois femmes qui sont parties à la rencontre d’une multitude de femmes pour collecter leurs regards sur l’amour..

2023-11-18 à 20:00:00 ; fin : 2023-11-18 . .

Salle des fêtes ZA Lapalun

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Love Love is first of all three women who went to meet a multitude of women to collect their views on love.

Love Love es, ante todo, tres mujeres que fueron al encuentro de multitud de mujeres para recoger sus puntos de vista sobre el amor.

Love Love ist zunächst einmal drei Frauen, die sich auf den Weg gemacht haben, um eine Vielzahl von Frauen zu treffen und deren Blick auf die Liebe zu sammeln.

Mise à jour le 2023-04-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale