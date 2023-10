Exposition du collectif du chat bleu Salle des Fêtes Buis-les-Baronnies, 13 octobre 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Depuis maintenant 6 ans, le collectif du chat bleu, vous propose un salon d’exposition d’artistes. Ils (peintres, sculpteurs, photographes, céramistes , potiers, créateurs plasticiens….) vous accueilleront dans une ambiance festive et conviviale..

2023-10-13 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

Salle des Fêtes ZA Lapalun

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For the past 6 years, the chat bleu collective has been organizing an artists’ exhibition. They (painters, sculptors, photographers, ceramists, potters, plastic artists….) will welcome you in a festive and convivial atmosphere.

Desde hace 6 años, el colectivo chat bleu organiza una exposición de artistas. Ellos (pintores, escultores, fotógrafos, ceramistas, alfareros, artistas plásticos….) le recibirán en un ambiente festivo y acogedor.

Seit nunmehr sechs Jahren bietet Ihnen das Kollektiv der blauen Katze einen Ausstellungsraum für Künstler. Sie (Maler, Bildhauer, Fotografen, Keramiker, Töpfer, bildende Künstler….) werden Sie in einer festlichen und geselligen Atmosphäre begrüßen.

