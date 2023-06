Faut qu’on parle!- Le théâtre des habitants Salle des Fêtes Buis-les-Baronnies, 5 juillet 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Attention: Missile en approche!

Inahi et Philomène ont 15 ans, mais surtout beaucoup de choses à dire, et elles comptent bien profiter d’être sous le feu des projecteurs pour parler!.

2023-07-05 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-05 . EUR.

Salle des Fêtes ZA Lapalun

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Attention: Missile approaching!

Inahi and Philomène are 15 years old, but they’ve got a lot to say, and they’re determined to make the most of their time in the spotlight!

Atención: ¡se acerca un misil!

Inahi y Philomène tienen 15 años, pero tienen mucho que decir, ¡y van a aprovechar al máximo estar bajo los focos para decirlo!

Achtung: Rakete im Anflug!

Inahi und Philomène sind 15 Jahre alt, haben aber viel zu sagen und wollen das Rampenlicht nutzen, um zu reden

Mise à jour le 2023-06-27 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale