Forro do sol et Wanga – Les Lointaines Salle des fêtes, 20 mai 2023, Buis-les-Baronnies.

Forro do sol: Des harmonies chaudes et entraînantes de l’accordéon et de la guitare, les mélodies enjouée



WANGA ( afrobeat/groove): “Partager le rituel du groove, c’est la vocation de Wanga »..

2023-05-20 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-20 . .

Salle des fêtes ZA Lapalun

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Forro do sol: Warm and catchy harmonies of accordion and guitar, playful melodies of the



WANGA (afrobeat/groove): « Sharing the ritual of groove is the vocation of Wanga ».

Forro do sol: Armonías cálidas e impulsivas de acordeón y guitarra, melodías juguetonas del



WANGA ( afrobeat/groove): « Compartir el ritual del groove es la vocación de Wanga ».

Forro do sol: Warme und mitreißende Harmonien von Akkordeon und Gitarre, verspielte Melodien



WANGA (Afrobeat/Groove): « Das Ritual des Grooves zu teilen, das ist die Berufung von Wanga ».

