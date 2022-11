Réveillon 20 ans de Bande de Trad’ salle des fêtes, Bugeat (19)

participation libre

avec Bande de Trad’ salle des fêtes, Bugeat (19) salle des fêtes, 19170 Bugeat, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/38899 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Nous fêterons de nouveau le réveillon de la Saint Sylvestre avec vous ce 31 décembre à Bugeat, en Corrèze, comme cela se faisait depuis longtemps, et à votre demande.Ce sera pour nous l’occasion de fêter les 20 ans d’existence de Bande de Trad’, d’évoquer toutes les périodes du groupe, les événements marquants…Comme d’habitude, rendez vous dès 20h avec votre panier repas, vos jambes et votre sourire.Possibilité pour les groupes et les musicien(ne)s de se produire à condition de se faire connaître avant le début de la soirée, sachant que Bande de Trad’ jouera de 22h à 2h…. source : événement Réveillon 20 ans de Bande de Trad’ publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-31T20:00:00+01:00

2023-01-01T04:00:00+01:00

