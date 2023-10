Halloween party Salle des fêtes Budelière, 28 octobre 2023, Budelière.

Budelière,Creuse

Halloween party à Budelière

18h : défilé des petits montres dans les rues

20h : buffet des ogres ( restauration et buvette sur place)

21h : concert avec le groupe pop rock : BALDNESS – entrée gratuite.

Salle des fêtes

Budelière 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Halloween party in Budelière

6pm: monster parade through the streets

8pm: ogres buffet (food and refreshments on site)

9pm: concert by pop rock band BALDNESS – free admission

Fiesta de Halloween en Budelière

18.00 h: desfile de pequeños monstruos por las calles

20.00 h: buffet de ogros (comida y refrescos in situ)

21.00 h: concierto del grupo de pop rock BALDNESS – entrada gratuita

Halloween-Party in Budelière

18 Uhr: Parade der kleinen Uhren durch die Straßen

20 Uhr: Buffet der Oger ( Essen und Trinken vor Ort)

21 Uhr: Konzert mit der Pop-Rock-Band: BALDNESS – freier Eintritt

Mise à jour le 2023-10-13 par Creuse Tourisme