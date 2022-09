JNSC Tarn-et-Garonne Salle des fêtes Bruniquel Bruniquel Catégories d’évènement: Bruniquel

Tarn-et-Garonne

JNSC Tarn-et-Garonne Salle des fêtes Bruniquel, 2 octobre 2022, Bruniquel. JNSC Tarn-et-Garonne Dimanche 2 octobre, 09h00, 14h00 Salle des fêtes Bruniquel

Gratuit.

Visite classique d’une cavité avec description des lieux Salle des fêtes Bruniquel Bruniquel Bruniquel 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie En deux heures passées sous terre vous découvrirez une cavité où la progression est facile et ne nécessite qu’un équipement vestimentaire pouvant se salir. Le port de bottes est une bonne solution. Le casque et l’éclairage sont fournis.

Petit déplacement en voiture à prévoir.

Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-02T09:00:00+02:00

2022-10-02T17:00:00+02:00 Michel Soulier

Détails Catégories d’évènement: Bruniquel, Tarn-et-Garonne Autres Lieu Salle des fêtes Bruniquel Adresse Bruniquel Ville Bruniquel Age minimum 14 Age maximum 65 lieuville Salle des fêtes Bruniquel Bruniquel Departement Tarn-et-Garonne

Salle des fêtes Bruniquel Bruniquel Tarn-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruniquel/

JNSC Tarn-et-Garonne Salle des fêtes Bruniquel 2022-10-02 was last modified: by JNSC Tarn-et-Garonne Salle des fêtes Bruniquel Salle des fêtes Bruniquel 2 octobre 2022 Bruniquel Salle des fêtes Bruniquel Bruniquel

Bruniquel Tarn-et-Garonne