Fête de Noël Salle des fêtes Bréville-les-Monts, 16 décembre 2023, Bréville-les-Monts.

Bréville-les-Monts,Calvados

L’association des parents d’élèves vous invite à la 2e édition de la fête de Noël. De nombreuses animations ponctuent cette journée comme un concours de pull moche de Noël, ateliers créatifs, ou encore des lectures de compte. L’ambiance de Noël est au rendez-vous. Réservation obligatoire pour la restauration..

2023-12-16 12:00:00 fin : 2023-12-16 18:00:00. .

Salle des fêtes

Bréville-les-Monts 14860 Calvados Normandie



The parents’ association invites you to the 2nd annual Christmas party. The day will feature a number of activities, including an ugly Christmas sweater contest, creative workshops and story readings. The Christmas atmosphere is guaranteed. Reservations required for catering.

La asociación de padres te invita a la 2ª fiesta anual de Navidad. Ese día habrá muchas actividades, como un concurso de feos jerseys navideños, talleres creativos y lecturas de cuentos. Todo forma parte del ambiente navideño. Se requiere reserva para el catering.

Die Elternvereinigung lädt Sie zur zweiten Ausgabe des Weihnachtsfestes ein. An diesem Tag finden zahlreiche Veranstaltungen statt, wie ein Wettbewerb für hässliche Weihnachtspullover, Kreativworkshops oder auch Buchlesungen. Für weihnachtliche Stimmung ist gesorgt. Für die Verpflegung ist eine Reservierung erforderlich.

