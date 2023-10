« Malek et les cigognes » par Rémi ANSEL-SALAS Salle des fêtes Breuvannes-en-Bassigny, 11 novembre 2023, Breuvannes-en-Bassigny.

« Malek et les cigognes » par Rémi ANSEL-SALAS Samedi 11 novembre, 17h00 Salle des fêtes Entrée libre sur inscription

Malek est un jeune garçon né ici. Il vit seul avec Mémé Line, sa grand-mère qui elle, est née là-bas comme elle le dit. Elle n’a plus toute sa tête et chante tous les jours dans une langue que Malek ne comprend pas, mais qu’il trouve très belle. Chaque soir, ils contemplent l’horizon du terrain vague autour de leur maison, et les cigognes qui passent. Elles ont cette chance de migrer, d’aller là-bas et où le elles veulent.

Un soir, Mémé Line fait promettre à Malek de l’aider à ramener son âme là-bas. Il n’est pas sûr de comprendre, mais il trouve cela très beau. Et promet. Et lorsque sa grand-mère disparaît, droit dans ses bottes et avec les cigognes, Malek s’envole.

Plusieurs mers et plusieurs pays à traverser pour trouver d’où il vient, et l’horizon où vivre.

A partir de 7 ans – 60 min

Salle des fêtes Breuvannes-en-bassigny Breuvannes-en-Bassigny 52240 Breuvannes-en-Bassigny Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 07 71 22 31 07 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T17:00:00+01:00 – 2023-11-11T18:00:00+01:00

2023-11-11T17:00:00+01:00 – 2023-11-11T18:00:00+01:00

Conte Conteur

@FDFR52