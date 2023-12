Bal Folk à Breurey-les Faverney salle des fêtes, Breurey-lès-Faverney (70) Bal Folk à Breurey-les Faverney salle des fêtes, Breurey-lès-Faverney (70), 13 janvier 2024, . Bal Folk à Breurey-les Faverney Samedi 13 janvier 2024, 20h30 salle des fêtes, Breurey-lès-Faverney (70) 5-7-10€ à 16h00: initiation pour tous repas (soupe garnie 5€ ) à reserver avant le 10 janvier. à 20h30 ouverture du bal. Places limitées, reservation très conseillée. Tarifs au choix : 5€ (mini) – 7€ – 10€ (soutien). Buvette sur place reservation: asso.theleme@gmail.com – 03 69 54 45 76 source : événement Bal Folk à Breurey-les Faverney publié sur AgendaTrad salle des fêtes, Breurey-lès-Faverney (70) 4, Rue du Moulin

salle des fêtes, 70160 Breurey-lès-Faverney, France [{« link »: « mailto:asso.theleme@gmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46814 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T20:30:00+01:00 – 2024-01-14T00:30:00+01:00

2024-01-13T20:30:00+01:00 – 2024-01-14T00:30:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu salle des fêtes, Breurey-lès-Faverney (70) Adresse 4, Rue du Moulin salle des fêtes, 70160 Breurey-lès-Faverney, France Age max 110 Lieu Ville salle des fêtes, Breurey-lès-Faverney (70) latitude longitude 47.759488;6.126562

salle des fêtes, Breurey-lès-Faverney (70) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//