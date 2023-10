Théâtre « Du côté de la COT » Salle des Fêtes Bretx Catégories d’Évènement: Bretx

Haute-Garonne Théâtre « Du côté de la COT » Salle des Fêtes Bretx, 29 octobre 2023, Bretx. Théâtre « Du côté de la COT » Dimanche 29 octobre, 16h00 Salle des Fêtes Dans le cadre du Festival Occitania, la Comèdia Occitana Tolzana vous invite pour découvrir son spectacle Du côté de la COT à la salle des fêtes de Bretx, à 16h. Programme détaillé : « Le spectacle théâtral est constitué de 6 saynètes différentes surtitrées sur écran.

1°) En premier, un homme élégant vous dira pourquoi vous êtes ici avec nous, dans un moment de vie d’un bistrot du coin, extrait de la création future, Embolhs a La Palanca…

2°) La seconde saynète Les moustiques, est extraite de Un camping mal campat écrite par Frédéric Cayrou. Un couple de bourgeois de Montauban fait du camping sur une colline au-dessus de la ville. Il fait nuit aux abords de la tente…

3°) La troisième saynète, La cantatritz cappelada, est un petit extrait de la traduction de La cantatrice chauve de Eugène Ionesco. Un couple invite un autre couple…

4°) La quatrième saynète, Lo sorcièr e la préfèta, est extraite d’une autre pièce de Frédéric Cayrou, Lo sorcièr repentit. Ici un couple de paysans reçoit un gendarme et une étrange dame…

A ce moment du spectacle, vous écouterez un ou deux enregistrements de chanson occitane.

5°) En cinquième, Los pastis de la gata, est un extrait de Los cagadors de l’an dos mil écrit par Jean Pierre Laguens. Ici, Joseph a invité sa voisine à manger de la saucisse fraîche…

6°) La sixième et dernière saynète, Castanha a La Palanca, est, elle aussi, extraite de la création future, Embolhs a La Palanca. Là nous sommes au moment où vient d’avoir lieu un accident bruyant dehors, devant le bistrot. La police enquête… » Salle des Fêtes 31530 Bretx Bretx 31530 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

occitan théâtre IEO 31 2023

