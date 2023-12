Marché de Noël de Bretteville-sur-Laize Salle des Fêtes Bretteville-sur-Laize Catégories d’Évènement: Bretteville-sur-Laize

Calvados Marché de Noël de Bretteville-sur-Laize Salle des Fêtes Bretteville-sur-Laize, 16 décembre 2023, Bretteville-sur-Laize. Bretteville-sur-Laize Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16

fin : 2023-12-16 Le Marché de Noël aura lieu le samedi 16 décembre 2023, de 16h à 22h30 ! Au programme : exposants, déambulation féérique, cracheur de feu, tartiflette géante, feu d’artifice à 22h30. Gratuit – Ouvert à tous – Lieu : Salle des fêtes, Bretteville-sur-Laize.

Le Marché de Noël aura lieu le samedi 16 décembre 2023, de 16h à 22h30 ! Au programme : exposants, déambulation féérique, cracheur de feu, tartiflette géante, feu d’artifice à 22h30. Gratuit – Ouvert à tous – Lieu : Salle des fêtes, Bretteville-sur-Laize

Le Marché de Noël aura lieu le samedi 16 décembre 2023, de 16h à 22h30 ! Au programme : exposants, déambulation féérique, cracheur de feu, tartiflette géante, feu d’artifice à 22h30. Gratuit – Ouvert à tous – Lieu : Salle des fêtes, Bretteville-sur-Laize .

Salle des Fêtes

Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie

Mise à jour le 2023-12-10 par OT Suisse Normande Détails Catégories d’Évènement: Bretteville-sur-Laize, Calvados Autres Code postal 14680 Lieu Salle des Fêtes Adresse Salle des Fêtes Ville Bretteville-sur-Laize Departement Calvados Lieu Ville Salle des Fêtes Bretteville-sur-Laize Latitude 49.0634346 Longitude -0.3651956 latitude longitude 49.0634346;-0.3651956

Salle des Fêtes Bretteville-sur-Laize Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bretteville-sur-laize/