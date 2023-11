Baptêmes sportifs Salle des fêtes Bretteville-sur-Laize, 2 décembre 2023, Bretteville-sur-Laize.

Bretteville-sur-Laize,Calvados

Rejoignez-nous dès 20h00 à la soirée super loto à Bretteville au profit du Téléthon, les portes seront ouvertes à 19h00. Elle se réalisera à la salle de fête de Bretteville-sur-Laize.

Sur réservation, veuillez contacter le 0609272041.

La restauration et les buvettes seront sur place.

Les tarifs sont :

– 3€ le carton

– 8€ les 3 cartons

– 16€ les 7 cartons

– 20€ les 10 cartons

Venez gagner plusieurs lots différents comme des bons d’achat ou une somme de 400€ ! Il y en a d’autres lots à découvrir et à avoir !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Salle des fêtes

Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie



Join us from 8:00 pm at the super lotto evening in Bretteville to benefit the Telethon. Doors open at 7:00 pm. The event will take place at the Bretteville-sur-Laize village hall.

For reservations, please contact 0609272041.

Catering and refreshments will be available on site.

Prices are :

– 3? per box

– 8? for 3 boxes

– 16? for 7 boxes

– 20? for 10 boxes

Come and win several different prizes such as gift vouchers or the sum of 400?! There are many more prizes to discover and win!

Acompáñenos a las 20.00 h. en la super velada de lotería de Bretteville a beneficio del Teletón. Apertura de puertas a las 19.00 h. El acto tendrá lugar en el ayuntamiento de Bretteville-sur-Laize.

Para reservar, póngase en contacto con 0609272041.

Habrá puestos de comida y refrescos.

Los precios son :

– 3? por caja

– 8? por 3 cajas

– 16? por 7 cajas

– 20? por 10 cajas

Ven y gana diferentes premios como vales o la suma de 400? ¡Hay otros premios para descubrir y ganar!

Begleiten Sie uns ab 20.00 Uhr zum Superlottoabend in Bretteville zugunsten des Telethon, die Türen werden um 19.00 Uhr geöffnet. Die Veranstaltung findet in der Festhalle von Bretteville-sur-Laize statt.

Bei Reservierung wenden Sie sich bitte an 0609272041.

Für Essen und Trinken ist vor Ort gesorgt.

Die Preise sind:

– 3? pro Karton

– 8? für 3 Kartons

– 16? für 7 Kartons

– 20? für 10 Kartons

Gewinnen Sie verschiedene Preise wie Gutscheine oder einen Betrag von 400 Euro! Es gibt noch viele weitere Preise zu entdecken und zu gewinnen!

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Suisse Normande