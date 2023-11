Vide ta chambre Salle des fêtes Bretoncelles, 26 novembre 2023, Bretoncelles.

Bretoncelles,Orne

Jouets, vêtements, livres, puériculture… Vente de gâteaux & boissons. Snacking sur place avec réservation.

Pratique : dans la salle des fêtes, une organisation de l’APE de la Donnette

(Infos exposants : 4€ le stand – sur inscription au 06 49 95 76 33)..

2023-11-26 09:00:00 fin : 2023-11-26 17:30:00. .

Salle des fêtes

Bretoncelles 61110 Orne Normandie



Toys, clothes, books, childcare… Cakes and drinks for sale. Snacking on site with reservation.

Practical: in the village hall, organized by the APE de la Donnette

(Exhibitor info: 4? per stand – registration on 06 49 95 76 33).

Juguetes, ropa, libros, puericultura… Venta de pasteles y bebidas. Merienda in situ previa reserva.

Práctica: en la sala del pueblo, organizada por la APE de la Donnette

(Información para los expositores: 4? por stand – inscripción obligatoria en el 06 49 95 76 33).

Spielzeug, Kleidung, Bücher, Kinderpflege… Verkauf von Kuchen & Getränken. Snacks vor Ort mit Reservierung.

Praktisch: im Festsaal, eine Organisation der EV von La Donnette

(Infos für Aussteller: 4? pro Stand – Anmeldung erforderlich unter 06 49 95 76 33).

Mise à jour le 2023-11-10 par