Soirée écossaise Salle des fêtes Bressuire, samedi 3 février 2024.

Bressuire Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 19:30:00

fin : 2024-02-03

Le comité Bressuire-Ecosse vous propose sa traditionnelle soirée du Burns Supper.

Un repas typiquement écossais où chants et danse vous attendent pour un moment convivial et agréable au son de la cornemuse mais pas que. Le port du kilt n’est pas de rigueur mais le bienvenu. Vous aurez l’occasion de découvrir une des traditions écossaises qui se perpétue depuis 1801 et qui fête le poète Robert Burns. Vous pourrez profiter d’un Ceilidh Band venu d’Ecosse « 7 Hills Ceilidh Band » qui animera cette soirée en vous proposant des musiques typiquement traditionnelles écossaises.

Réservation et inscription au plus tard le 19 janvier à la Maison des Associations de Bressuire, 2 plats au choix: Haggis ou Ragoût. Contact: 05-49-80-49-40.

Salle des fêtes

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine service.vieassociative@ville-bressuire.fr



Mise à jour le 2024-01-12 par OT Bocage Bressuirais