Randonnée d’Halloween Salle des fêtes Bressuire, 22 octobre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Randonnée ludique d’Halloween avec deux parcours ; 5 Km ouvert à tous (accessible poussette/PMR) avec chasse aux bonbons et enquête d’indices et 8km nature animée.

Ravitaillement sur les parcours. Restauration possible à l’arrivée sur réservation (avec notre partenaire Food Truck Burger Ly By Sab)..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 11:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Fun Halloween walk with two routes: 5km open to all (stroller/PMR accessible) with candy hunt and clue investigation, and 8km animated nature walk.

Refreshments along the way. Catering available on arrival by reservation (with our partner Food Truck Burger Ly By Sab).

Divertido paseo de Halloween con dos recorridos: 5 km abiertos a todos (accesibles para cochecitos y sillas de ruedas) con truco o trato y búsqueda de pistas, y 8 km de paseo por la naturaleza animado.

Refrescos por el camino. Servicio de catering disponible a la llegada previo acuerdo (con nuestro socio Food Truck Burger Ly By Sab).

Spielerische Halloween-Wanderung mit zwei Strecken; 5 km offen für alle (kinderwagen- und behindertengerecht) mit Bonbonjagd und Spurensuche und 8 km Natur mit Animation.

Verpflegung auf den Strecken. Verpflegung bei der Ankunft auf Reservierung möglich (mit unserem Partner Food Truck Burger Ly By Sab).

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Bocage Bressuirais