Festival associatif de micro-brasseries artisanales Samedi 14 octobre, 14h00 Salle des fêtes Entrée libre

Parce qu’il y a des moments de vie à ne pas manquer, parce qu’il y a des retrouvailles autour d’une binouze artisanale, parce qu’il y a un brin d’humanité et de solidarité, il y a … une profonde envie d’aider !!!

Cette année les Citad’Elles ont souhaité partager les possibles bénéfices du festival avec La Ligue Des Droits de l’Homme.

Quelle chance de pouvoir vous offrir un ciné débat en présence du réalisateur… quelle chance de pouvoir vous présenter le documentaire « la vie de tempête » de Marc Khanne. Sa présence et celle des observateurs de pratiques policières pour animer des échanges pleines d’émotions autour d’une bière et d’un bretzel c’est que du bonus !

Toi qui nous lis note le rendez vous.

Vendredi 13 oct à Brax à partir de 20h00 pas pétantes !!!!! Viens découvrir le film documentaire de Marc Khanne… un verre dans une main un bretzel dans l’autre et tu pourras parler la bouche pleine

Samedi 14 oct à Brax à partir de 14h00 « LIBERTAD & RUGBY » … bières artisanales !

Laissez-vous tenter et venez à Brax ! Nous vous attendons nombreux

Salle des fêtes 4 rue du Stade 31490 Brax Brax 31490 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T23:59:00+02:00

