Bal Renaissance Salle des fêtes, Brantôme en Périgord (24), 21 octobre 2023, .

Bal Renaissance Samedi 21 octobre, 18h00 Salle des fêtes, Brantôme en Périgord (24) gratuit

Venez danser et participer au grand Bal Renaissance du Conservatoire Départemental ! Cette soirée conviviale est gratuite et ouverte à toutes et tous. Rendez-vous samedi 21 octobre 2023, à 18h à la salle des fêtes de Saint Crépin de Richemont, pour faire revivre ensemble des musiques et des danses datant de plusieurs siècles !

Salle des fêtes, Brantôme en Périgord (24) Saint-Crépin-de-Richemont, 24310 Brantôme en Périgord, France

Salle des fêtes, 24310 Brantôme en Périgord, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T18:00:00+02:00 – 2023-10-21T22:00:00+02:00

baltrad balfolk