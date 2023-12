Marché de noël Salle des fêtes Bracquetuit, 1 décembre 2023, Bracquetuit.

Bracquetuit,Seine-Maritime

Arrêtez vous au marché de noël de Bracquetuit pour faire vos petits achats avant les fêtes !

Sur place une photo avec le père noël sera possible.

Les gourmands pourront également déguster vin chaud, chocolat chaud, gâteaux, crêpes et bonbons !

De nombreux exposants vous attendent pour ce marché gourmand et créatif..

2023-12-01 14:00:00 fin : 2023-12-01 21:00:00. .

Salle des fêtes

Bracquetuit 76850 Seine-Maritime Normandie



Stop off at the Bracquetuit Christmas market to do your pre-Christmas shopping!

On-site photo opportunities with Santa Claus.

Gourmets can also enjoy mulled wine, hot chocolate, cakes, crêpes and sweets!

Many exhibitors await you for this gourmet and creative market.

Deténgase en el mercado navideño de Bracquetuit para hacer sus compras prenavideñas

También podrá hacerse una foto con Papá Noel.

Los gourmets también podrán disfrutar de vino caliente, chocolate caliente, pasteles, tortitas y dulces

Numerosos expositores le esperan en este mercado gastronómico y creativo.

Halten Sie auf dem Weihnachtsmarkt in Bracquetuit an, um Ihre kleinen Einkäufe vor den Feiertagen zu erledigen!

Vor Ort wird ein Foto mit dem Weihnachtsmann möglich sein.

Naschkatzen können außerdem Glühwein, heiße Schokolade, Kuchen, Crêpes und Süßigkeiten probieren!

Zahlreiche Aussteller erwarten Sie auf diesem Gourmet- und Kreativmarkt.

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme Terroir de Caux