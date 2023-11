Repas de Noël Salle des fêtes Bovila Porte-du-Quercy, 16 décembre 2023, Porte-du-Quercy.

Porte-du-Quercy,Lot

Organisé par le Château des Cloutous en partenariat avec le club de football de Saint-Matré Le Boulvé.

Le menu sera élaboré avec des producteurs locaux.

Pensez à réserver, les places sont limitées !.

2023-12-16 20:00:00 fin : 2023-12-16 . 25 EUR.

Salle des fêtes Bovila

Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie



Organized by Château des Cloutous in partnership with Saint-Matré Le Boulvé soccer club.

The menu will be prepared by local producers.

Places are limited, so book early!

Organizado por el Château des Cloutous en colaboración con el club de fútbol Saint-Matré Le Boulvé.

El menú será elaborado por productores locales.

No olvide reservar, ¡las plazas son limitadas!

Organisiert vom Château des Cloutous in Zusammenarbeit mit dem Fußballverein von Saint-Matré Le Boulvé.

Das Menü wird mit lokalen Produzenten zusammengestellt.

Denken Sie daran zu reservieren, die Plätze sind begrenzt!

