Sans Crier gare, enquête de Jane Rossakof Salle des Fêtes Bouzy-la-Forêt, 28 octobre 2023, Bouzy-la-Forêt.

Sans Crier gare, enquête de Jane Rossakof Samedi 28 octobre, 20h30 Salle des Fêtes 5€ pour les adultes

Qui est le coupable ?!

Participez à une enquête policière grandeur nature à travers un spectacle théâtral interactif et participatif avec le public.

Jane Rossakof est détective privé et specialiste en » logique criminelle et psychologie du suspect ». Alors qu’elle se rend en train à un congrès professionnel , elle se retrouve bloquée en gare de Vallon-en-Sully ou un homme a été découvert mort, dans un garage à vèlo. Jane Rossakof est joueuse: elle fait le pari , de démasquer avec votre aide le tueur avant l’arrivée de la police scientifique.

Ce nouveau concept se joue en 3 actes, au sein du public :

1er acte :

Jeu classique où seuls les comédiens interviennent.

Découverte du crime et entretiens avec les principaux témoins.

Sous forme d’entracte, le public discute librement et sans la présence des comédiens.

Puis, les spectateurs doivent effectuer un choix parmi les suspects, selon leurs réflexions et leurs convictions.

Jeu d’improvisation

Les principaux suspects viennent répondre aux questions du public.

Les révélations finales : le ou les coupables sont démasqués.

Salle des Fêtes BOUZY-LA-FORËT, 21 rue de la Mairie, Salle des Fêtes Bouzy-la-Forêt 45460 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T20:30:00+02:00 – 2023-10-28T22:00:00+02:00

théâtre enquête

