Bal traditionnel Salle Des Fetes, Boussens (31) Bal traditionnel Salle Des Fetes, Boussens (31), 8 décembre 2023, . Bal traditionnel Vendredi 8 décembre, 21h00 Salle Des Fetes, Boussens (31) 5€ 21 HEURES : Bal traditionnel dans la Salle des Fêtes de Boussens animé par un nouveau groupe « Bròc et Bruch » composé de musiciens qui ont eu envie de jouer ensemble, avec un répertoire purement traditionnel : Rondeaux, bourrées à 2 et à 3 temps, mazurkas, scottishes, danses collectives, sauts béarnais, danses basques, … ….. Les recettes du bal seront entièrement au bénéfice du Téléthon. Salle chauffée. Parquet. Venez nombreux. Ce sera pour la bonne cause !!!! source : événement Bal traditionnel publié sur AgendaTrad Salle Des Fetes, Boussens (31) 1 place de la Mairie

Salle Des Fetes, Boussens (31) 1 place de la Mairie
Salle Des Fetes, 31360 Boussens, France

2023-12-08T21:00:00+01:00 – 2023-12-09T01:00:00+01:00

Salle Des Fetes, Boussens (31) Adresse 1 place de la Mairie Salle Des Fetes, 31360 Boussens, France

