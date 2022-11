Bal traditionnel Salle Des Fetes, Boussens (31)

Bal traditionnel Salle Des Fetes, Boussens (31), 2 décembre 2022, . Bal traditionnel Vendredi 2 décembre, 21h00 Salle Des Fetes, Boussens (31)

8€

organisé par Los Dançaires de Boussens Salle Des Fetes, Boussens (31) 1 place de la Mairie Salle Des Fetes, 31360 Boussens, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39722 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Bal traditionnel à 21 heures animé par REVELHET. Soirée organisée par l’association « ETOILES DE L’ESPOIR ». Les recettes seront au bénéfice du Téléthon. Venez nombreux source : événement Bal traditionnel publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T21:00:00+01:00

2022-12-03T01:00:00+01:00

