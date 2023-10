MISS CHARITY – CIE LA MARAUDE Salle des fêtes Bourgs sur Colagne, 26 avril 2024, Bourgs sur Colagne.

Bourgs sur Colagne,Lozère

Miss Charity avec la Cie la Maraude

Un récit épique et drôle de l’émancipation d’une femme qui deviendra la première illustratrice et autrice de livres pour enfants.

Une comédienne tantôt narratrice, tantôt personnage, tantôt marionnettiste, nous ….

2024-04-26 fin : 2024-04-26 . EUR.

Salle des fêtes

Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie



Miss Charity with Cie la Maraude

An epic and funny tale of the emancipation of a woman who became the first illustrator and author of children’s books.

An actress, at times narrator, at times character, at times puppeteer, …

Miss Charity con Cie la Maraude

Un relato épico y divertido sobre la emancipación de una mujer que se convirtió en la primera ilustradora y autora de libros infantiles.

Una actriz que es en parte narradora, en parte personaje, en parte titiritera, da vida a la historia…

Miss Charity mit der Cie la Maraude

Eine epische und witzige Erzählung über die Emanzipation einer Frau, die zur ersten Illustratorin und Autorin von Kinderbüchern wurde.

Eine Schauspielerin, die mal Erzählerin, mal Figur, mal Puppenspielerin ist, führt uns …

Mise à jour le 2023-08-29 par 48 – OT Gévaudan Destination