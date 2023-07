Fest noz bal folk breton Salle des fêtes, Bourges (18), 14 octobre 2023, .

Fest noz bal folk breton Samedi 14 octobre, 21h00 Salle des fêtes, Bourges (18) 10 €

Gilbert Hervieux à la bombarde, Dominig Mahé au biniou et Wenceslas Hervieux à l’accordéon, constituent le trio Hervieux-Mahé, reconnu comme fin représentant du terroir Vannetais, situé en Bretagne sud.Dans ce coin de Bretagne on y chante en breton ou en français. La musique en est riche en accents, en rythmes et en mélodies.Le programme est composé des collectes faites localement ainsi que de compositions et arrangements que la musique traditionnelle inspire.

Ster Glaz joue des airs à danser traditionnels.

Salle des fêtes, Bourges (18) Rue Pierre et Jane Boiteau

2023-10-14T21:00:00+02:00 – 2023-10-15T01:00:00+02:00

baltrad balfolk