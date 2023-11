Cinéma : Les 3 mousquetaires « Milady » Salle des fêtes Bourdeilles Catégories d’Évènement: Bourdeilles

Dordogne Cinéma : Les 3 mousquetaires « Milady » Salle des fêtes Bourdeilles, 9 janvier 2024, Bourdeilles. Bourdeilles,Dordogne Cinéma : Les 3 mousquetaires « Milady ».

Vente de gâteaux lors des séances cinéma de l’APE..

2024-01-09 fin : 2024-01-09 . .

Salle des fêtes

Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Cinema: The 3 Musketeers « Milady ».

Cake sales at APE cinema screenings. Cine: Los 3 Mosqueteros « Milady ».

Venta de pasteles en las proyecciones de cine de la APE. Kino: Die drei Musketiere « Milady ».

Kuchenverkauf während der Filmvorführungen der EV. Mise à jour le 2023-11-16 par Val de Dronne Détails Catégories d’Évènement: Bourdeilles, Dordogne Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes Ville Bourdeilles Departement Dordogne Lieu Ville Salle des fêtes Bourdeilles latitude longitude 45.323881;0.58551999

Salle des fêtes Bourdeilles Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourdeilles/