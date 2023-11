Les ragots du photovoltaique Salle des fêtes Bourdeaux, 16 novembre 2023, Bourdeaux.

Bourdeaux,Drôme

Comment démêler le faux du vrai?

Organisé par le CEDER.

19h30 : accueil

20h : conférence.

2023-11-16 19:30:00

Salle des fêtes

Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



How to separate the false from the true?

Organized by CEDER.

7:30pm: welcome

8pm: conference

¿Cómo distinguir lo falso de lo real?

Organizado por el CEDER.

19.30 h: Bienvenida

20.00 h: conferencia

Wie kann man das Falsche vom Richtigen trennen?

Organisiert von CEDER.

19.30 Uhr: Begrüßung

20 Uhr: Konferenz

