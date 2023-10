Audition de Noël Salle des fêtes BOURBONNE LES BAINS Catégorie d’Évènement: Bourbonne-les-Bains Audition de Noël Salle des fêtes BOURBONNE LES BAINS, 8 décembre 2023, BOURBONNE LES BAINS. Audition de Noël Vendredi 8 décembre, 20h00 Salle des fêtes Moment convivial et musical où élèves et professeurs de l’école de musique présentent le fruit de leur travail, dans une ambiance chaleureuse, en attendant Noël. Salle des fêtes 1 rue du Souvenir Français , 52400 BOURBONNE LES BAINS BOURBONNE LES BAINS Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

latitude longitude 47.956077;5.753913

