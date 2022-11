LOTO du THELETHON Salle des fêtes Bouquetot 27310 Paris Catégorie d’évènement: Paris

Sur réservation

LOTO BOUQUETOT Salle des fêtes Bouquetot 27310 91 rue de l’Eglise Quartier de Javel Paris 75015 Île-de-France On vous attend nombreux au Loto de Bouquetot organisé le Samedi 3 Décembre dans le cadre du TELETHON (Ouverture des portes 12h30) buvette et restauration sur place.

De nombreux lots à gagner.

?1 écran plat 125 centimètres,1vélo pliant,1 pompe à bière et son fût, 2 souffleurs aspirateur broyeur,1arbre à chat, 2 bons cadeaux de 90 euros plus de nombreux autres lots, il reste des places

☎️ LOTO sur réservation au : 07 85 50 97 31 ou 06 49 60 05 75

