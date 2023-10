Vide ta chambre Salle des fêtes Boulazac Isle Manoire Catégories d’Évènement: Boulazac Isle Manoire

Dordogne Vide ta chambre Salle des fêtes Boulazac Isle Manoire, 19 novembre 2023, Boulazac Isle Manoire. Boulazac Isle Manoire,Dordogne Dimanche 19 Novembre Vide ta Chambre Petit restauration sur place Organisé par L’Amicale laïque des écoles de Saint – Laurent sur Manoire et Saint Marie de Chignac. 5€ la table Contact : 06 72 69 08 34.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 17:00:00. .

Salle des fêtes

Boulazac Isle Manoire 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Sunday, November 19 Empty your room Snacks on site Organized by L’Amicale laïque des écoles de Saint – Laurent sur Manoire et Saint Marie de Chignac. 5? per table Contact: 06 72 69 08 34 Domingo 19 de noviembre Vacíe su habitación Aperitivos in situ Organizado por L’Amicale laïque des écoles de Saint – Laurent sur Manoire et Saint Marie de Chignac. 5? por mesa Contacto: 06 72 69 08 34 Sonntag, 19. November Leere dein Zimmer Kleiner Imbiss vor Ort Organisiert von der Amicale laïque der Schulen von Saint – Laurent sur Manoire und Saint Marie de Chignac. 5? pro Tisch Kontakt: 06 72 69 08 34 Mise à jour le 2023-10-12 par OT de Périgueux Détails Catégories d’Évènement: Boulazac Isle Manoire, Dordogne Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes Ville Boulazac Isle Manoire Departement Dordogne Lieu Ville Salle des fêtes Boulazac Isle Manoire latitude longitude 45.14794;0.79364

Salle des fêtes Boulazac Isle Manoire Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulazac isle manoire/