MARCHÉ DE NOËL ET TÉLÉTHON Salle des fêtes Boulaincourt Catégories d’Évènement: Boulaincourt

Vosges MARCHÉ DE NOËL ET TÉLÉTHON Salle des fêtes Boulaincourt, 1 décembre 2023, Boulaincourt. Boulaincourt,Vosges Marché de Noël – Téléthon

Venez nombreux

Collecte de piles usagées. Tout public

Vendredi 2023-12-01 18:30:00 fin : 2023-12-01 19:00:00. 0 EUR.

Salle des fêtes route de Toul

Boulaincourt 88500 Vosges Grand Est



Christmas Market – Telethon

Come in great numbers

Collection of used batteries Mercado de Navidad – Teletón

Ven a visitarnos

Recogida de pilas usadas Weihnachtsmarkt – Telethon

Kommen Sie zahlreich

Sammlung von Altbatterien Mise à jour le 2023-11-14 par OT MIRECOURT Détails Catégories d’Évènement: Boulaincourt, Vosges Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes route de Toul Ville Boulaincourt Departement Vosges Lieu Ville Salle des fêtes Boulaincourt latitude longitude 48.3720598491717;6.08194282531736

Salle des fêtes Boulaincourt Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulaincourt/