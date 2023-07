Fêtes locales Salle des fêtes Boueilh-Boueilho-Lasque, 15 juillet 2023, Boueilh-Boueilho-Lasque.

Boueilh-Boueilho-Lasque,Pyrénées-Atlantiques

10h/17h : tournoi de Touch Rugby à 5 (match de poule le matin & phase final l’après-midi).

12h : barbecue géant.

19h : repas communal sur réservation.

00h/4h : bal avec le podium Week-end Dance..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . EUR.

Salle des fêtes

Boueilh-Boueilho-Lasque 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



10am/5pm: 5-a-side Touch Rugby tournament (group matches in the morning & final phase in the afternoon).

12pm: giant barbecue.

7pm: communal meal (reservation required).

00h/4h: dance with the Week-end Dance podium.

10.00 – 17.00: Torneo de Touch Rugby a 5 (partidos de grupo por la mañana y fase final por la tarde).

12h: barbacoa gigante.

19h: comida comunitaria (reservar con antelación).

00h/4h: baile con el podio Week-end Dance.

10h/17h: 5er-Touch-Rugby-Turnier (Gruppenspiele am Morgen & Endphase am Nachmittag).

12 Uhr: Riesiges Barbecue.

19 Uhr: Gemeinschaftsessen (Reservierung erforderlich).

00h/4h: Tanz mit dem Podium Week-end Dance.

