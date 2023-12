Loto Salle des Fêtes Bosmoreau-les-Mines, 3 décembre 2023, Bosmoreau-les-Mines.

Bosmoreau-les-Mines,Creuse

Le Club de l’Amitié de Bosmoreau Les Mines organise ce loto spécial bons d’achats de 20 à 200€. Partie enfants et tombola..

Salle des Fêtes

Bosmoreau-les-Mines 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Club de l’Amitié de Bosmoreau Les Mines organizes this special lotto with vouchers from 20 to 200? Children’s section and tombola.

El Club de l’Amitié de Bosmoreau Les Mines organiza esta lotería especial con vales de 20 a 200? Sección infantil y tómbola.

Der Freundschaftsclub von Bosmoreau Les Mines organisiert dieses spezielle Lotto mit Einkaufsgutscheinen von 20 bis 200 Euro. Kinderteil und Tombola.

Mise à jour le 2023-12-01 par Creuse Tourisme