Concert-rencontre Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Concert-rencontre Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Bordeaux, 8 mars 2024, Bordeaux. Concert-rencontre Vendredi 8 mars 2024, 20h00 Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Concert symphonique Ludwig van Beethoven, Symphonie n° 8 A l’issue de l’interprétation de ce grand chef-d’œuvre romantique, les musiciens de l’Orchestre rejoignent le public dans la salle pour discuter et mieux se connaître de manière conviviale. En savoir plus Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 Cours de Luze, 33300 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2867 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-08T20:00:00+01:00 – 2024-03-08T21:00:00+01:00

2024-03-08T20:00:00+01:00 – 2024-03-08T21:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Adresse 39 Cours de Luze, 33300 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Bordeaux

Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/