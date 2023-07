Les Showmeuses Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Bordeaux, 4 octobre 2023, Bordeaux.

Les Showmeuses Mercredi 4 octobre, 20h00 Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc

Concert de musique chorale

Johannes Brahms, Quatre chants op. 17 pour chœur de femmes, cors et harpe

Deux Chants op. 91 pour voix d’alto, alto et piano

Benjamin Britten, A Ceremony of Carols, pour solistes, chœur et harpe

Soprano : Maëlle Vivares

Alto : Lena Orye

Vagabondant entre Brahms et Britten, le Chœur de l’Opéra National de Bordeaux partage la scène avec les Showmeuses, une formation rassemblant des femmes ayant un jour perdu leur travail et revendiquant de transcender leur souffrance par un engagement artistique et vocal passionné.

En partenariat avec le Festival des Arts de Bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T20:00:00+02:00 – 2023-10-04T21:30:00+02:00

