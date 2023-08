Inventons les boulevards du 21e siècle : réunion publique Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Bordeaux, 7 septembre 2023, Bordeaux.

Inventons les boulevards du 21e siècle : réunion publique Jeudi 7 septembre, 18h30 Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Entrée libre – inscription recommandée

La ceinture périphérique de Bordeaux fait l’objet d’un projet d’aménagement ambitieux pour un meilleur partage de l’espace public.

La prochaine réunion publique se tiendra le 7 septembre à la salle des fêtes du Grand Parc à Bordeaux.

Cette rencontre permettra de présenter le bilan d’étape de la concertation 2019-2022 et le nouveau programme “Inventons les boulevards du 21ème siècle” et ses nouvelles modalités d’action. Des ateliers spécifiques seront organisés pour les enfants entre 7 et 14 ans.

Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39, cours de luze Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-07T18:30:00+02:00 – 2023-09-07T20:30:00+02:00

