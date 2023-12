5eme Bal Bonny sur Loire Salle des Fêtes, Bonny-sur-Loire (45) 5eme Bal Bonny sur Loire Salle des Fêtes, Bonny-sur-Loire (45), 13 avril 2024, . 5eme Bal Bonny sur Loire Samedi 13 avril 2024, 19h30 Salle des Fêtes, Bonny-sur-Loire (45) 15 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T19:30:00+02:00 – 2024-04-13T23:30:00+02:00

Fin : 2024-04-13T19:30:00+02:00 – 2024-04-13T23:30:00+02:00 Salle des Fêtes, Bonny-sur-Loire (45) Place de la Mairie

Salle des Fêtes, 45420 Bonny-sur-Loire, France baltrad balfolk Détails Autres Lieu Salle des Fêtes, Bonny-sur-Loire (45) Adresse Place de la Mairie Salle des Fêtes, 45420 Bonny-sur-Loire, France Age max 110 Lieu Ville Salle des Fêtes, Bonny-sur-Loire (45) Latitude 47.562848 Longitude 2.836569 latitude longitude 47.562848;2.836569

Salle des Fêtes, Bonny-sur-Loire (45) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//