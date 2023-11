Concert et Bal Folk salle des fêtes, Bonneval (28) Concert et Bal Folk salle des fêtes, Bonneval (28), 20 janvier 2024, . Concert et Bal Folk Samedi 20 janvier 2024, 18h00 salle des fêtes, Bonneval (28) 8€12€15€ 18h: concert Musique Celtique et Chants de Marins 21h:Bal Folk Avec Folk en Vrac et Compagnie Possibilités de pique nique sur place source : événement Concert et Bal Folk publié sur AgendaTrad salle des fêtes, Bonneval (28) 8, Promenade du Mail

