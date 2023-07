Don du sang Salle des fêtes Bonnat Catégories d’Évènement: Bonnat

Creuse Don du sang Salle des fêtes Bonnat, 25 juillet 2023, Bonnat. Bonnat,Creuse Don du sang

Mardi 25 Juillet 2023

De 10h à 14h

⚠️ Sur Prise de Rendez-vous

dondesang.efs.sante.fr.

2023-07-25 fin : 2023-07-25 14:00:00. .

Salle des fêtes

Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



? Blood donation

? Tuesday, July 25, 2023

? 10am to 2pm

?? By Appointment

?dondesang.efs.sante.fr ? Donación de sangre

? Martes 25 de julio de 2023

? 10h a 14h

?? Sólo con cita previa

?dondesang.efs.sante.fr ? Blut spenden

? Dienstag, 25. Juli 2023

? Von 10:00 bis 14:00 Uhr

?? Nach Terminvereinbarung

?dondesang.efs.sante.fr Mise à jour le 2023-05-04 par Creuse Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Bonnat, Creuse Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes Ville Bonnat Departement Creuse Lieu Ville Salle des fêtes Bonnat

Salle des fêtes Bonnat Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bonnat/