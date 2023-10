Bal trad’ Salle des fêtes , Blond (87) Bal trad’ Salle des fêtes , Blond (87), 18 novembre 2023, . Bal trad’ Samedi 18 novembre, 19h00 Salle des fêtes , Blond (87) 8 BAL TRAD’ SAMEDI 18 NOVEMBRE A 19H, SALLE DES FETES DE BLOND organisé par l’association « Les Jardins de Blond » animé par le groupe LES FOURMIS DANS LES PIEDS dès 21H Entrée : 8 € VELOUTE DE TOPINAMBOURS DU JARDIN : OFFERT ???? Vente de salé-sucré, Buvette Contact : 06 31 00 45 57 source : événement Bal trad’ publié sur AgendaTrad Salle des fêtes , Blond (87) 2 rue du 7 août 1944

Salle des fêtes , 87300 Blond, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45759 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T19:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:00:00+01:00

2023-11-18T19:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Salle des fêtes , Blond (87) Adresse 2 rue du 7 août 1944 Salle des fêtes , 87300 Blond, France Age max 110 Lieu Ville Salle des fêtes , Blond (87) latitude longitude 46.044337;1.020097

Salle des fêtes , Blond (87) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//