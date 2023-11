Super Loto Salle des fêtes Blanzay, 18 novembre 2023, Blanzay.

Blanzay,Vienne

Organisé par l’ACCA de Blanzay.

Animé par Aurel Animation.

42 tirages

Nombreux lots

1400€ de bons d’achat

2 tirages cartons pleins (250€ – 150€).

Ouverture des portes à 19h..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Salle des fêtes

Blanzay 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Organized by the ACCA de Blanzay.

Hosted by Aurel Animation.

42 draws

Numerous prizes

1400? in vouchers

2 full-carton draws (250? – 150?).

Doors open at 7pm.

Organizado por el ACCA de Blanzay.

Organizado por Aurel Animation.

42 sorteos

Numerosos premios

1400? en vales

2 sorteos de tarjetas completas (250? – 150?).

Apertura de puertas a las 19 h.

Organisiert von der ACCA de Blanzay.

Unterhalten von Aurel Animation.

42 Ziehungen

Zahlreiche Preise

1400? in Form von Einkaufsgutscheinen

2 Ziehungen von vollen Kartons (250? – 150?).

Türöffnung um 19 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-30 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou