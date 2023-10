Exposition de champignons Salle des fêtes Blanquefort-sur-Briolance, 12 novembre 2023, Blanquefort-sur-Briolance.

Blanquefort-sur-Briolance,Lot-et-Garonne

L’association Sauvegarde du Patrimoine de la Commune de Blanquefort-sur-Briolance propose une exposition de champignons comestibles ou non comestibles en partenariat avec la Sté Mycologique et botanique du Périgord. Les visiteurs peuvent également apporter leur cueillette pour la faire identifier..

Salle des fêtes

Blanquefort-sur-Briolance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Safeguarding the Heritage association of the Municipality of Blanquefort-sur-Briolance is offering an exhibition of edible or inedible mushrooms in partnership with the Mycological and Botanical Company of Périgord. Visitors can also bring their pick to have it identified.

La asociación Sauvegarde du Patrimoine de la Commune de Blanquefort-sur-Briolance organiza una exposición de setas comestibles y no comestibles en colaboración con el Sté Mycologique et botanique du Périgord. Los visitantes también pueden traer sus propias setas para identificarlas.

Der Verein Sauvegarde du Patrimoine de la Commune de Blanquefort-sur-Briolance bietet in Zusammenarbeit mit der Sté Mycologique et botanique du Périgord eine Ausstellung von essbaren und nicht essbaren Pilzen an. Die Besucher können auch ihre gesammelten Pilze mitbringen, um sie bestimmen zu lassen.

