Repas du Téléthon Salle des Fêtes Blangy-sur-Bresle, 8 décembre 2023, Blangy-sur-Bresle.

Blangy-sur-Bresle,Seine-Maritime

Venez assister au repas organisé par le Lions Club au profit du Téléthon.

Rendez-vous à 19h30 à la salle des fêtes de Blangy-sur-Bresle

Menu choucroute – 20.00€

Les bénéfices seront reversés au Téléthon. L’AFM est une association contre les Myopathies. Elle joue un rôle important dans l’initiation et l’accompagnement des essais cliniques pour les maladies rares.

Ouvert à tous – Inscriptions avant le 26 Novembre

– M BADUEL – 06 76 45 19 28

– M GIBERT – 07 83 38 57 69.

2023-12-08 19:30:00 fin : 2023-12-08 23:30:00. .

Salle des Fêtes

Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie



Come and enjoy the meal organized by the Lions Club in aid of the Telethon.

Rendezvous at 7.30pm at the Blangy-sur-Bresle village hall

Sauerkraut menu – 20.00?

Profits will be donated to the Telethon. The AFM is an association against muscular dystrophy. It plays an important role in initiating and supporting clinical trials for rare diseases.

Open to all – Registration before November 26

– M BADUEL – 06 76 45 19 28

– M GIBERT – 07 83 38 57 69

Asista a la comida organizada por el Club de Leones en beneficio del Telemaratón.

Cita a las 19.30 h en la sala de fiestas de Blangy-sur-Bresle

Menú de chucrut – 20.00?

Los beneficios se donarán al Teletón. La AFM es una asociación contra la distrofia muscular. Desempeña un papel importante en la puesta en marcha y el apoyo de ensayos clínicos para enfermedades raras.

Abierto a todos – Inscripción antes del 26 de noviembre

– M BADUEL – 06 76 45 19 28

– M GIBERT – 07 83 38 57 69

Besuchen Sie das vom Lions Club organisierte Essen zugunsten des Telethon.

Treffpunkt ist um 19:30 Uhr im Festsaal von Blangy-sur-Bresle

Sauerkraut-Menü – 20.00 ?

Die Einnahmen werden an den Telethon gespendet. Die AFM ist ein Verein zur Bekämpfung von Myopathien. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Initiierung und Begleitung von klinischen Studien für seltene Krankheiten.

Offen für alle – Anmeldungen bis zum 26. November

– M BADUEL – 06 76 45 19 28

– M GIBERT – 07 83 38 57 69

Mise à jour le 2023-10-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche