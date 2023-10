Bourse aux jouets Salle des fêtes Blangy-sur-Bresle, 26 novembre 2023, Blangy-sur-Bresle.

Blangy-sur-Bresle,Seine-Maritime

Rendez-vous à la salle des fêtes de 9h à 17h

Tarif : 1.00€/table (2 tables maximum)

Buvette – Restauration et tombola.

Infos : 02 35 93 51 82

Proposée par la coopérative scolaire.

2023-11-26 09:00:00 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

Salle des fêtes

Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie



Meet at the village hall from 9am to 5pm

Price: 1.00?/table (2 tables maximum)

Refreshments ? Catering and tombola.

Info : 02 35 93 51 82

Proposed by the school cooperative

Cita en el salón del pueblo de 9h a 17h

Precio: 1,00 euros/mesa (2 mesas como máximo)

Refrescos ? Catering y tómbola.

Más información: 02 35 93 51 82

Propuesto por la cooperativa escolar

Treffpunkt in der Festhalle von 9 bis 17 Uhr

Preis: 1.00?/Tisch (maximal 2 Tische)

Erfrischungsgetränke ? Verpflegung und Tombola.

Infos: 02 35 93 51 82

Angeboten von der Schulkooperative

Mise à jour le 2023-10-23 par Normandie Tourisme / Attitude Manche