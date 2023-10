Marché de Noël Salle des Fêtes Blancafort Catégories d’Évènement: Blancafort

Cher Marché de Noël Salle des Fêtes Blancafort, 15 décembre 2023, Blancafort. Blancafort,Cher L’école de Blancafort organise son marché de Noël.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 19:30:00. .

Salle des Fêtes

Blancafort 18410 Cher Centre-Val de Loire



Blancafort school organizes its Christmas market El colegio Blancafort organiza su mercado navideño Die Schule in Blancafort organisiert ihren Weihnachtsmarkt Mise à jour le 2023-10-18 par OT SAULDRE ET SOLOGNE Détails Catégories d’Évènement: Blancafort, Cher Autres Lieu Salle des Fêtes Adresse Salle des Fêtes Ville Blancafort Departement Cher Lieu Ville Salle des Fêtes Blancafort latitude longitude 47.531694;2.531449

Salle des Fêtes Blancafort Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blancafort/