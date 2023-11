Marché de Noël à Blaignan Salle des fêtes Blaignan-Prignac, 2 décembre 2023, Blaignan-Prignac.

Blaignan-Prignac,Gironde

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

Le Savoir-Faire Médocain organise son marché de Noël. Venez à la rencontre des nombreux exposants de talent et des richesses du Médoc pour une économie locale et circulaire.

Petite restauration sur place..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 18:30:00. EUR.

Salle des fêtes

Blaignan-Prignac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Médoc-Vignoble Tourist Office informs you :

Le Savoir-Faire Médocain is organizing its Christmas market. Come and meet the many talented exhibitors and the riches of the Médoc for a local and circular economy.

Light refreshments on site.

La Oficina de Turismo de Médoc-Vignoble le informa :

Le Savoir-Faire Médocain organiza su mercado de Navidad. Venga a conocer a los numerosos y talentosos expositores y las riquezas del Médoc para una economía local y circular.

Comidas ligeras disponibles in situ.

Das Office de Tourisme Médoc-Vignoble informiert Sie :

Das Savoir-Faire Médocain organisiert seinen Weihnachtsmarkt. Lernen Sie die zahlreichen talentierten Aussteller kennen und entdecken Sie die Reichtümer des Médoc für eine lokale und zirkuläre Wirtschaft.

Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Médoc-Vignoble