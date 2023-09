Soirée paëlla à Blaignan-Prignac Salle des fêtes Blaignan-Prignac, 7 octobre 2023, Blaignan-Prignac.

Blaignan-Prignac,Gironde

Le Foyer Rural de Blaignan-Prignac organise sa soirée Paella.

Au menu :

Sangria offerte

Paella

Fromage, salade

Dessert et café.

La soirée sera animée par Dominique Delill.

Sur inscription..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Salle des fêtes

Blaignan-Prignac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Foyer Rural de Blaignan-Prignac is organizing its Paella evening.

On the menu:

Sangria offered

Paella

Cheese, salad

Dessert and coffee.

The evening will be hosted by Dominique Delill.

Registration required.

El Foyer Rural de Blaignan-Prignac organiza su velada de paella.

En el menú:

Sangría ofrecida

Paella

Queso, ensalada

Postre y café.

El anfitrión de la velada será Dominique Delill.

Inscripción obligatoria.

Das Foyer Rural von Blaignan-Prignac organisiert seinen Paella-Abend.

Auf dem Menü stehen:

Kostenlose Sangria

Paella

Käse, Salat

Dessert und Kaffee.

Der Abend wird von Dominique Delill moderiert.

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Médoc-Vignoble