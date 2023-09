Maraton de la Canta Salle des fêtes Biron, 14 octobre 2023, Biron.

Biron,Pyrénées-Atlantiques

15h à 19h : chants polyphoniques traditionnels

19h : apéro et cantèra libre

19h30: repas de saison préparé par l’APE de la Calandreta d’Orthez avec des produits locaux, bio autant que possible.

21h : concert par les groupes Los d’Ortès et Cracade suivi d’une grande cantèra..

2023-10-14

Salle des fêtes

Biron 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



3pm to 7pm: traditional polyphonic singing

7pm: aperitif and free cantèra

7:30pm: seasonal meal prepared by the APE of the Calandreta d’Orthez with local produce, organic whenever possible.

9pm: concert by groups Los d?Ortès and Cracade, followed by a cantèra.

de 15:00 a 19:00: canto polifónico tradicional

19 h: aperitivo y cantèra libre

19.30 h: comida de temporada preparada por la APE de la Calandreta d’Ortès con productos locales, en la medida de lo posible ecológicos.

21.00 h: concierto de los grupos Los d’Ortès y Cracade, seguido de una cantèra.

15.00 bis 19.00 Uhr: Traditionelle polyphone Gesänge

19 Uhr: Aperitif und freie Kantèra

19:30 Uhr: Saisonales Essen, das von der Elternvereinigung der Calandreta d’Orthez mit lokalen und möglichst biologischen Produkten zubereitet wird.

21 Uhr: Konzert der Gruppen Los d’Ortès und Cracade, gefolgt von einer großen Cantèra.

