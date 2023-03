Stage de chant avec Nolùen Le Buhé Salle des fêtes, 18 mars 2023, Bignan.

Stage de chant avec Nolùen Le Buhé Samedi 18 mars, 14h00 Salle des fêtes 20 € adhérents / 25 € non-adhérents

Sur différents types de chants du pays Vannetais – marche, mélodie, danse – il sera abordé : la manière de poser sa voix, les différentes façons de varier un air, le chant à répondre, l’échange entre les chanteurs, le chant dans la danse… Un premier temps d’échauffement et d’écoute des participants permet de cibler les besoins : débutant, perfectionnement ou approfondissement.

Par la pratique et l’écoute de collectages, Nolùen apporte l’éclairage dont chacun a besoin pour progresser, tant sur le plan de la technique vocale que la maîtrise du style des terroirs abordés. Des pistes de travail à plus long terme sont également proposées.

Connaissance du breton souhaitée mais non obligatoire.

Noluen Le Buhé est l’une des chanteuses phare de la tradition musicale en Bretagne. La présence de sa voix, sa profonde connaissance des chants et sa maîtrise de plusieurs styles traditionnels très différents font d’elle un cas à part, à la fois référence, pédagogue et interprète très demandée. Elle est reconnue très tôt par ses pairs et son parcours la mène depuis près de 35 ans des plateaux de fest-noz au Théâtre de la ville de Paris, des chapelles au festival des Vieilles Charrues, de Locoal-Mendon à Boston, de Poullaouen à Tokyo.

Qu’elle chante a cappella ou accompagnée, la démarche de Nolùen Le Buhé vise toujours à partager le goût, le plaisir et les infinies nuances d’un répertoire qu’elle connaît intimement avec, outre ses richesses musicales, ses trésors humains d’histoires, d’anecdotes, d’interprètes, de souvenirs.

Repas à 10€ sur réservation pour les stagiaires (fest-noz à la suite)

Salle des fêtes Bignan Bignan 56500 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06-35-97-07-34 »}, {« type »: « email », « value »: « michellepourchasse@yahoo.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T14:00:00+01:00 – 2023-03-18T18:00:00+01:00

2023-03-18T14:00:00+01:00 – 2023-03-18T18:00:00+01:00

breton échange

Mannaïg Le Dortz ©Ti ar Vro Bro Pondi